Karşıyaka Başkan Adayı Ünsal, Chp Örgütüyle Buluştu

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal parti örgütüyle buluştu. Suat Taşer Sanat Merkezi’ndeki buluşmada, “Karşıyaka’da yepyeni bir hikaye yazmak için partimizden aldığımız güçle yola çıkıyoruz. Biz kazanacağız, Karşıyaka kazanacak. Sorumluluk duygumuz ve heyecanımız çok yüksek. Hayata geçireceğimiz projelerle Karşıyaka’yı marka kent yapacağız” dedi.

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal parti örgütüyle buluştu. Suat Taşer Sanat Merkezi’ndeki buluşmada, “Karşıyaka’da yepyeni bir hikaye yazmak için partimizden aldığımız güçle yola çıkıyoruz. Biz kazanacağız, Karşıyaka kazanacak. Sorumluluk duygumuz ve heyecanımız çok yüksek. Hayata geçireceğimiz projelerle Karşıyaka’yı marka kent yapacağız” dedi.

CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen örgüt buluşmasına CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal ve İlçe Başkanı Levent Güçlü’nün yanı sıra, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, eski belediye başkanları, aile bireyleri ile bine yakın parti üyesi katıldı. Etkinlik öncesi meşaleler yakıldı, sloganlar atıldı. Başkan Adayı Ünsal, partililer tarafından coşku ile karşılandı.

“YUVAMDAYIM, BABA OCAĞINDAYIM”

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal “Karşıyaka’da doğmuş, büyümüş, eğitimini bu güzel kentte tamamlamış, iş dünyasında ve sivil toplumda uzun yıllar İzmir’e hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak şahsıma göstermiş olduğunuz ilgi ve teveccüh için teşekkür ediyorum. Kökleri Milli Mücadeleye dayanan, Karşıyaka Spor Kulübü’nün kuruluşunda rol üstlenen ve bir asrı geçkin bir süredir Karşıyaka’ya hizmet eden bir ailenin ferdiyim. Yuvamdayım... Baba ocağındayım” dedi.

“KARŞIYAKA’DA YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ”

Başkan Adayı Ünsal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karşıyaka’da yepyeni bir hikaye yazmak için partimizden aldığımız güçle yola çıkıyoruz. Önümüzde zorlu bir seçim süreci var. Bizleri yeni bir dönem bekliyor. Sorumluluk duygumuz ve heyecanımız çok yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi’nin özverili parti üyeleri sayesinde biliyoruz ki biz kazanacağız, Karşıyaka kazanacak. Hep birlikte zafere ulaştığımızda, Karşıyaka’ya yakışır şekilde gücümüzü halktan alacağız. Vatandaşın derdiyle dertleneceğiz, yaşamın içinde, Karşıyakalıların yanıbaşında olacağız. Kamu kaynaklarını doğru kullanacağız. Örnekler yaratacağız, örnek olacağız. Elimiz taşın altında olacak. Hayata geçireceğimiz projelerle Karşıyakamızı marka kente dönüştüreceğiz. Size söz veriyorum; daha güzel Karşıyaka’da, aydınlık ve huzur dolu sabahlara birlikte uyanacağız”

GÜÇLÜ: “BİRLİKTELİĞİMİZİ KISKANSINLAR”

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ise “Biz partimize gönülden bağlıyız ve yeni bir döneme hazırlanıyoruz. Yüzde 75 oy oranına ulaşmak için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Birlik olalım, omuz omuza vererek bu hedefimize ulaşalım. Cumhuriyet’in, laikliğin bayrağını bir kez daha Karşıyakamızda dalgalandıralım. Gelin, demokrasinin kalesi Karşıyaka’da, B. Yıldız İşçimenler Ünsal’ı başkan yapalım. Gelin, birlikteliğimizi kıskansınlar. Gelin, hep birlikte çalışalım. Gelin, Karşıyakamızı zirvede tutalım” dedi.

Anka Haber Ajansı