Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, Chp Üyeleriyle Buluştu

CHP Mahalle temsilcileri ve parti üyeleriyle bir araya gelmeye devam eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mustafa Kemal Mahallesi’nde, ilçe yönetimi, mahalle temsilcisi ve partilileriyle buluştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü’nün, partililerle bir araya geldiği buluşmaya Mahalle Muhtarı Hanımşah Han da eşlik etti. Ülke ve siyaset gündeminin değerlendirildiği toplantıda Tugay, yaklaşan yerel seçimlerin önemine dikkat çekti, katılımcı bir anlayışla sürdürdükleri belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“EMANETİ TAŞIYANLAR CHP ÜYELERİDİR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve yurttaşların hak ettiği refaha erişmesi için çalıştıklarını belirterek sözlerine başlayan Başkan Tugay, “Ülkemizin, partimizin kurucusu o büyük insan tam yüz yıl önce Bağımsız Cumhuriyetimizi halkın egemen olduğu bir rejim olarak kurdu. Kurulduğu günden bu yana bu ülkede sadece halk egemen olsun, belli sınıflar, belli insanlar egemen olmasın diye mücadele veriliyor. Ve Atatürk diyor ki bu ülkede yaşayan herkes eşittir. Temeli halkın egemenliği, eşitlik ve laiklik üzerine kurulmuş, bilimi ve aklı rehber edinen bağımsız Cumhuriyetimizi ileriye taşıyacak ve bu emaneti koruyacak olanlar, CHP üyeleridir. Türkiye’yi hak ettiği refah seviyesine ulaştıracak, üreten ve istihdam yaratan, sosyal adaleti sağlayan, doğa dostu bir düzen kuracak olanlar da yine partimizin yorulmaz neferleridir. Cumhuriyetimizi yeniden demokrasiyle taçlandırmak, Cumhuriyet Halk Partisinin her üyesinin asli görevidir. Bizler gücümüzü partimizin kurucu liderinden, tapusuna sahip olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyoruz” dedi.

KAYBETTİĞİNDE DEĞİL, VAZGEÇTİĞİNDE YENİLİRSİN

Cumhuriyet Halk Partisi’nin milyonlarca insanın umudu olduğunu belirten Başkan Tugay, şöyle devam etti:

“Bizi artık kutuplaştıran söylemlere tahammülümüz yok. Ben ülkemizi aydınlık yarınlarına ulaştıracak başka bir parti, başka bir çözüm görmüyorum. Parti içi mücadele ve yarış olur. Ama göreceksiniz kurultaydan, kongrelerden aslan gibi yürekler çıkacak. Tepeden tırnağa seçilen tüm kadrolarımız, mücadeleye bayrağı yere düşürmeden devam edecekler. Bu büyük mücadele iktidar olacağımız günü yaşayacağımız ana kadar devam edecek ve hiç bitmeyecek. 1923’ten 1938’e dünyanın en hızlı kalkınan ülkesi nasıl olduysa bu ülke, CHP kadrolarıyla bunu yeniden başaracak. O insanlar, o yürekler, o beyinler bu partide hep var oldular. Che Guevara ‘Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin’ der. O yüzden vazgeçmeyeceksiniz. Yanlış olan biz değiliz çünkü. Ben inanıyorum kazanacak olan da biziz. Karşıyaka örgütümüz yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor; çalınmadık kapı, sıkılmadık el, temas edilmedik yürek bırakmamak için çalışıyor. Bu azimle, kararlılıkla kazanacağız. Aydınlık yarınlara olan inancımızdan asla geri adım atmayacak; demokrasinin, çağdaşlığın egemen olduğu bir Türkiye'ye yeniden kavuşacağız. Emeklinin, esnafın, çiftçinin, emekçinin ve tüm halk kesimlerinin güçlü sesi olmaya devam edecek; adaleti, eşitliği, demokrasiyi, özgür bir geleceği ve insanca yaşam isteğimizi el ele birlikte kazanacağız. 2024 yerel seçimlerinde yine her şey çok güzel olacak.”

DEMOKRASİ DENGESİNİ YEREL SEÇİM SAĞLAYACAK

Karşıyaka CHP İlçe Başkanı Levent Güçlü, gerçekleştirilen buluşmaların çok önemli olduğunu belirterek, “Türkiye’deki demokrasi dengesini sağlayabilecek olan yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerini almak Türkiye’de demokrasi dengesi için çok önemli olacak. Bu yüzden birlik beraberliğimizi koruyup genel seçimde verilen özveriden biraz daha fazlasını göstermeliyiz. Kapı kapı dolaşmaya devam ederek başarıya ulaşacağımız bir süreç yaşayacağız” dedi.

Anka Haber Ajansı