"Karslı Hemşehrilerim Kılıçdaroğlu'na Yüzde 55 Oy Verdi. İnşallah Bu Sefer Yüzde 65 Yapacağız"

Memleketi Kars’ta, hayvan pazarındaki besicilerin sorunlarını dinleyen eski CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, "Karslı hemşehrilerimiz 14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’na yüzde 55 oy verdi. İnşallah bu sefer yüzde 65 yapacağız. Eskinden Ortadoğu’nun et ihtiyacını biz karşılıyorduk. Şimdi ise dönercinin önünden geçerken Kars gibi yerde et döneri göremiyorsunuz, tavuk dönerler var. Hayvancılığın, dolayısıyla etin merkezi Kars’ta insanlar ete ulaşamıyorlar" dedi.

TACETTİN DURMUŞ

Memleketi Kars’ta, hayvan pazarındaki besicilerin sorunlarını dinleyen eski CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, "Karslı hemşehrilerimiz 14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’na yüzde 55 oy verdi. İnşallah bu sefer yüzde 65 yapacağız. Eskinden Ortadoğu’nun et ihtiyacını biz karşılıyorduk. Şimdi ise dönercinin önünden geçerken Kars gibi yerde et döneri göremiyorsunuz, tavuk dönerler var. Hayvancılığın, dolayısıyla etin merkezi Kars’ta insanlar ete ulaşamıyorlar" dedi.

Eski CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Kars’ta bu sabah hayvan pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman ve milletvekili adayı Evren Yerdelen’in de eşlik ettiği Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’a temel geçim kaynağını tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

"BU YIL KURBANI SADECE RANTÇILAR KESECEK"

Pazarda hayvan sahipleri ile çay içip sohbet eden Gürsel Tekin şunları söyledi:

"Karslı hemşerilerimiz 14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’na yüzde 55 oy verdi. İnşallah bu sefer yüzde 65 yapacağız. Eskinden Ortadoğu’nun et ihtiyacını biz karşılıyorduk. Şimdi ise dönercinin önünden geçerken Kars gibi yerde et döneri göremiyorsunuz. Tavuk dönerler var. Hayvancılığın, dolayısıyla etin merkezi Kars’ta insanlar ete ulaşamıyorlar. Bu seçim büyük bir şanstır. İnşallah ayın 28’inde sandığa gideceğiz ve değiştireceğiz. Yeter artık fazla oldular. Halkın kurban kesmesi mümkün değil. Kurbanı kim keser, Diyanet İşleri Başkanlığı inşallah açıklayacaktır. İşçi, asgari ücretli, memur kurban kesemeyecektir. Kurbanı sadece bu ülkenin rantçıları kesecektir. Onların da kurbanı ne kadar geçerli olur Allah bilir. Hem yem hem de diğer girdi fiyatlarından dert yandı vatandaş. Mazotun ve diğer giderlerin ne kadar olduğunu herkes biliyor. Ayın 28’inde Gandi gelecek tüm dertler bitecek.

"EKONOMİDE UÇUYORUZ’ DİYENLER GELSİN KARS HAYVAN PAZARINI GÖRSÜN"

Barış Yarkadaş da şöyle konuştu:

"Hayvan Pazarında yetiştiricilerimizle görüştük. Yem fiyatları ve diğer girdi fiyatları çok yüksek. Her şey dövize bağlı olduğu için döviz yükseldiği zaman Kars’ta havan beslemek de imkânsız hale geliyor. Burada konuştuğumuz hemşerilerimiz rahatlıkla ticaret yapamadıklarını söylüyor. Özellikle yem, mazot, gübre ve diğer girdilerin çok yüksek olduğundan yakınıyor. Aynı zamanda geçmiş yıllardaki gibi bolluk olmadığını söylüyorlar. Ekonomiyi dolara ve avroya teslim edenler, ‘Ekonomide uçuyoruz’ diyenler gelin Kars Hayvan Pazarını görsünler. Yarattıkları faciayı da burada hep birlikte gördük."

Anka Haber Ajansı