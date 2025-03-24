Kars’ta 10 Bin Kişi Ekrem İmamoğlu İçin Sandığa Giderek Oy Kullandı

Ön seçim kapsamında CHP Kars İl Başkanlığı ile 7 ilçe başkanlığında sandıklar kuruldu. Partiye üye olmayanların da oy kullanmaları için dayanışma sandıkları kuruldu. Gezici sandıklarda da oy kullanan 10 bin Karslı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Haber: Tacettin Durmuş

(KARS) – Ön seçim kapsamında CHP Kars İl Başkanlığı ile 7 ilçe başkanlığında sandıklar kuruldu. Partiye üye olmayanların da oy kullanmaları için dayanışma sandıkları kuruldu. Gezici sandıklarda da oy kullanan 10 bin Karslı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, 19.00 da sona eren oy kullanma işleminin ardından partisince düzenlenen İmamoğlu’na destek nöbetinde yaptığı açıklamada, Kars il genlinde gün boyu 10 bin Karslının sandık başlarına giderek oylarını kullandıklarını söyledi.

Kars Kalesi eteklerinde bulunan Bedesten Bölgesinde Ekrem İmamoğlu’na destek mitingi düzenlendi. Kars'ta bulunan CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Eren Yücesoy yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Gençler bugün sokakta, sorguluyorlar neden? Korkacak hiçbir şey kalmamıştır. Bu memleketin helal paralarıyla, ödemiş olduğumuz vergileri haramlaştırıp Ortadoğu’nun, Büyük Ortadoğu Projesyle Siyonistlerle el ele yürüyenlere bugün bu ülkenin geleceğini kurmak isteyen ve beka mücadelesi verenlere selam olsun."

"20 dakikada 20 sayfa karar yazdılar"

CHP’li Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur da yaptığı konuşmada: "Bugünkü mahkemeden bahsetmek istiyorum. 20 dakikada 20 sayfa karar yazılıyor. Bu karar sizce saha önce mi yazılmış yoksa o gün o saatte mi yazılmış. Ekrem İmamoğlu 16 milyonluk bir kentin Belediye Başkanıdır. 4 seçim kazandı. İnşallah 5. Seçimi de kazanacak ve bir dahaki dönem Cumhurbaşkanımız olacak."

CHP’li Selim İlçe Belediye Başkanı Barış Koç "Bugün bir belediyemize daha kayyum atandı. Bizce bu kayyumun sebebi, 26 yıldır hiçbir belediyemizden oy alamadıklarından dolayıdır. 35 belediye meclis üyesinden 30’u bizim, 5’i AKP’nin olmasından dolayı kayyum atayarak belediyemizi elimizden aldılar. Seçimleler başaramadıklarını kayyum darbeleri ile almak istiyorlar." diye konuştu.

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ise şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu, halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı, bugün görevden alındı ve tutuklandı! Bu karar, yalnızca Ekrem Başkan'a değil, hepimize yönelmiş bir tehdittir! Bu karar, sandığa karşı, iradeye karşı, demokrasiye karşı bir darbedir! Ama bilsinler ki: Ne Ekrem İmamoğlu yalnızdır! Ne bu halk sahipsizdir! Biz buradayız! Kars burada! Demokrasiyi savunacağız ve irademize sahip çıkacağız. Buradan Türkiye'ye sesleniyoruz: İstanbul susarsa Kars konuşur! Ankara susarsa Kars haykırır! Biz susmayacağız! Bize bu karanlığı reva görenlere bir çift sözümüz var: Sandıktan korkanlar, halktan korkanlardır! Ve halktan korkanlar, bu ülkeyi yönetemez!" dedi.

Anka Haber Ajansı