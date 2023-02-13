Karsu, Hollanda'da depremzedeler için örgütlendi, yüzbinlerce euro bağış topladı

Karsu, Hollanda'da depremzedeler için örgütlendi, yüzbinlerce euro bağış topladı

Hollanda'da doğup büyüyen Türkiye kökenli müzisyen Karsu, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra yaptığı yardımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremde yakınlarını da kaybeden Karsu, Hollanda'da depremzedeler için bağış kampanyası başlattı. Karsu, depremzedeler için 150 bin Euro bağış topladı.

Türkiye'den Hollanda'ya göç eden bir aileden gelen müzisyen Karsu Dönmez, Hollanda'ya Instagram hesabından bağış çağrısında bulundu.

Çağrıda, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler nedeniyle aile üyelerini de kaybettiğini söyleyen Karsu, afet bölgesinin acil barınma, gıda ve tıbbi yardım ihtiyacı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, destek olmak isteyenlerin "Giro555"e bağış yapabileceklerini ya da kendisinin yazdığı yemek kitabını sipariş edebileceklerini söyledi.

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Bir haftanın geride kaldığı depremlerde, afet bölgesinde hala barınma ve temel ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili sorunlar yaşanıyor.

Ailesi depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay'da bulunan ve deprem nedeniyle enkaz altında yakınlarını da kaybeden Karsu Dönmez, bu çağrının ardından 150 bin Euro topladı.

Kaynak: artigercek.com

Gündem
Haber Global’den ‘Uğur Arslan’ kararı “Son verilmiştir”
Haber Global’den ‘Uğur Arslan’ kararı “Son verilmiştir”
Pegasus'tan 'tahliye uçuşlarına' ilişkin önemli açıklama! Mutlaka bu işlemi yapın...
Pegasus'tan 'tahliye uçuşlarına' ilişkin önemli açıklama! Mutlaka bu işlemi yapın...
Depremzedeler için AB ülkelerinden vize kolaylığı! Listede Hollanda'da var
Depremzedeler için AB ülkelerinden vize kolaylığı! Listede Hollanda'da var
Şirin Payzın'ın 'mülteci' yoruma Halk TV'den geri vites: 'Yorumcunun kişisel görüşleridir'
Şirin Payzın'ın 'mülteci' yoruma Halk TV'den geri vites: 'Yorumcunun kişisel görüşleridir'
Haluk Levent'in sabrı taştı! Dikkat çeken 'bağış' açıklaması: İsteyenler AFAD'a yollasın
Haluk Levent'in sabrı taştı! Dikkat çeken 'bağış' açıklaması: İsteyenler AFAD'a yollasın
Fatih Altaylı, AFAD'ı eleştiri yağmuruna tuttu: 'Doğanın bir eseri mi yoksa kendi beceriksizliğiniz mi?'
Fatih Altaylı, AFAD'ı eleştiri yağmuruna tuttu: 'Doğanın bir eseri mi yoksa kendi beceriksizliğiniz mi?'
Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'nin acı kaybı... 'Yarım kalmadık, mahşere kaldık'
Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'nin acı kaybı... 'Yarım kalmadık, mahşere kaldık'
Oyuncu Onur Saylak ve ailesi depremzedeler için harekete geçti. Elleriyle konteyner yapıyorlar...
Oyuncu Onur Saylak ve ailesi depremzedeler için harekete geçti. Elleriyle konteyner yapıyorlar...