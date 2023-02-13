Karsu, Hollanda'da depremzedeler için örgütlendi, yüzbinlerce euro bağış topladı

Hollanda'da doğup büyüyen Türkiye kökenli müzisyen Karsu, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra yaptığı yardımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremde yakınlarını da kaybeden Karsu, Hollanda'da depremzedeler için bağış kampanyası başlattı. Karsu, depremzedeler için 150 bin Euro bağış topladı.

Türkiye'den Hollanda'ya göç eden bir aileden gelen müzisyen Karsu Dönmez, Hollanda'ya Instagram hesabından bağış çağrısında bulundu.

Çağrıda, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler nedeniyle aile üyelerini de kaybettiğini söyleyen Karsu, afet bölgesinin acil barınma, gıda ve tıbbi yardım ihtiyacı olduğunu ifade ettiği konuşmasında, destek olmak isteyenlerin "Giro555"e bağış yapabileceklerini ya da kendisinin yazdığı yemek kitabını sipariş edebileceklerini söyledi.

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Bir haftanın geride kaldığı depremlerde, afet bölgesinde hala barınma ve temel ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili sorunlar yaşanıyor.

Ailesi depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay'da bulunan ve deprem nedeniyle enkaz altında yakınlarını da kaybeden Karsu Dönmez, bu çağrının ardından 150 bin Euro topladı.

Kaynak: artigercek.com