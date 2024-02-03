Kartal Belediye Başkanı Yüksel: “Yapacak, Daha Çok İşimiz Var”

CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, partililer ile bir araya geldi. CHP Kartal İlçe Başkanlığı’ndaki buluşmada konuşan Başkan Yüksel, "Kartal’ımıza 5 yılda getirdiğimiz onlarca hizmetin üzerine yenilerini eklemek için bugün Bismillah diyoruz ve hep birlikte kol kola yola koyuluyoruz" dedi.

CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, partililer ile bir araya geldi. CHP Kartal İlçe Başkanlığı’ndaki buluşmada konuşan Başkan Yüksel, "Kartal’ımıza 5 yılda getirdiğimiz onlarca hizmetin üzerine yenilerini eklemek için bugün Bismillah diyoruz ve hep birlikte kol kola yola koyuluyoruz" dedi.

CHP Kartal İlçe Başkanlığı’na eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte gelen Başkan Gökhan Yüksel, yoğun bir ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılandı. Parti binasının ve sokağın tamamen dolduğu, partili gençlerin sokağı meşaleler yakarak aydınlattığı karşılamanın ardından gençlerin, ‘Güzel günler göreceğiz, güneşli günler’ sloganlarıyla parti binasına giriş yaptı.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YENİDEN ZAFERE ULAŞACAĞIZ”

Ziyarette ilk konuşmayı, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat yaptı. Polat,“Genç Başkanımızın daima arkasında olmaya ve bütün aday adaylarımızla birlik, bütünlük içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. 31 Mart seçim günü geldiğinde ve yeniden Kartal’da zafere ulaştığımızda bugünü gülümseyerek hatırlayacak ve Başkanımızla birlikte Kartal’a büyük yenilikler getirmeye devam edeceğiz” dedi.

“BU GURUR HEPİMİZİN”

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasına, “Ana ocağım ve baba ocağım olan büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailemle buluşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugün hep birlikte kol kola yola koyuluyoruz” diyerek başladı.

“KÜÇÜK KÜÇÜKLÜĞÜNÜ BİLECEK, BÜYÜKTE BÜYÜKLÜĞÜNÜ YAPACAK”

2019 adaylık açıklamasında olduğu gibi aynı heyecanı bir kez daha yaşadığını belirten Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İçinde büyüdüğüm bu büyük ailenin karşısına bugün Belediye Başkanı olarak çıkmak ve yeniden sizlerin büyük destekleriyle Belediye Başkan Adayı olmak benim için büyük gurur vesilesi. Kartal’ımıza 5 yılda getirdiğimiz onlarca hizmetin üzerine yenilerini eklemek için bugün Bismillah diyoruz ve hep birlikte kol kola yola koyuluyoruz. Gün Kartal’da yerel iktidarımızın devamı için mücadelemize devam etme günü. Birlik ve beraberlik içinde alanları şenlendirme günü. Kırgınlıklarımız olabilir, eksiğimiz olabilir. Zor zamanlardan geçtik. Bu zor günlerde odağımız Kartallı komşularımızın yanında olmak üstüneydi. Şimdi gelecek için mücadele ediyoruz. Küçük küçüklüğünü bilecek, büyükler büyüklüğünü gösterecek. Gün böyle bir gün. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan partili yol arkadaşlarımıza ve tüm komşularımıza teşekkür ediyorum.”

İlçe binasındaki konuşmasını yoğun alkış ve partililerin tezahüratı ile bitiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kendisini büyük bir heyecanla dışarıda bekleyen partililerle de buluştu. Çevredeki esnafı tek tek ziyaret ederek, sohbet etti.

Anka Haber Ajansı