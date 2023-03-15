Kartal Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nı Unutmadı

Kartal Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nı Unutmadı

Kartal Belediye Meclisi üyesi ve CHP Grubu Başkanvekili Gülay Boyraz ile Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki hastaneleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Kartal Belediye Meclisi üyesi ve CHP Grubu Başkanvekili Gülay Boyraz ile Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki hastaneleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Kartal Belediyesi, Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede toplum sağlığı için hizmet veren sağlık emekçilerini ziyaret etti. Ziyarette Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in iyi dileklerini ve bayram çikolatasını emekçilere ileten Gülay Boyraz, ilk ziyaretini, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yaptı.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali ile görüşerek hastanedeki tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutlayan Boyraz ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, buradaki tebriklerinden sonra ziyaretlerine Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ile devam etti. Burada da Başhekim Recep Demirhan ile doktorların ve sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Boyraz, özellikle pandemi döneminde ve Covid-19 salgınında değerleri bir kez daha anlaşılan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

Günün bir diğer ziyareti ise Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapıldı. Burada da Kartal İlçe Sağlık Müdürü Bekir Necati Şimşek ve doktorları ziyaret ederek Başkan Yüksel’in selamlarını ileten Gülay Boyraz, Kartal Belediyesi olarak sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurguladı.

Anka Haber Ajansı

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