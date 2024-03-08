Kartal’da 3 Büyük Projenin Toplu Açılışı, Chp Genel Başkanı Özgür Özel’in Katılımıyla Yapılacak

Kartal Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu, Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu ve Venüs Gezegen Kafe’nin açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımı ile gerçekleştirilecek. Toplu açılış töreni, 10 Mart Pazar günü, saat 10.30’da Cumhuriyet Mahallesi, Kaside Sokak’ta yapılacak.

Kartal Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu, Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu ve Venüs Gezegen Kafe’nin açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımı ile gerçekleştirilecek. Toplu açılış töreni, 10 Mart Pazar günü, saat 10.30’da Cumhuriyet Mahallesi, Kaside Sokak’ta yapılacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in seçim bildirgesinde yer alan ve her biri Kartallılar’ın öncelikli ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen projeler, düzenlenen toplu açılışlarla vatandaşların hizmetine sunulmaya devam ediyor.

478 KIZ ÖĞRENCİYE YUVA OLACAK YURTTA HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Kartal Belediyesi, tarihinde ilk kez kendi bünyesinde faaliyet gösterecek bir yükseköğrenim kız öğrenci yurdunu, Şahkulu Sultan Dergâhı Vakfı ile birlikte ilçeye kazandırıyor. 478 kız öğrenciye yuva olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. Eğitim Bakanı ve eğitim devrimcisi Mustafa Necati’nin adının verildiği kız öğrenci yurdu; etüt odaları, bilgisayar odaları, kütüphane, cep sineması, spor salonu, yemekhane, çamaşırhane, ütü odası ve Gezegen Kafe’si ile her şey kız öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacak detaylar düşünülerek tasarlandı.

TÜRKİYE 1’İNCİSİ BU KURSTAN ÇIKTI

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in önemli projeleri arasında yer alan ve ‘Kartal Akademi’ ismi altında ilerici ve çağdaş eğitimin örneklerinin verildiği Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu, 2023 Liselere Geçiş Sınavı’ndan (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye 1’incisi olan öğrencisi ile hizmete sunulur sunulmaz iddiasını ortaya koydu. 21 öğretmenden oluşan güçlü eğitim kadrosuyla, branş eğitimleri ile 400 öğrenciyi üniversite ve lise sınavlarına ücretsiz bir şekilde hazırlıyor. Geçen günlerde açılışı yapılan Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi içinde yer alan Mustafa Necati Destek Eğitim Kursu’nun ilk şubesi ile birlikte, eğitim verilecek öğrenci sayısı 1000’e ulaşmış olacak.

KARTAL’IN EN POPÜLER ‘GEZEGEN KAFE’LERİNİN YENİ ADRESİ ‘VENÜS KAFE’

11 Gezegen Kafe zincirlerinden Venüs Gezegen Kafe de Kız Öğrenci Yurdu binasında hizmete açılacak. Lezzetli menüsü ve bütçe dostu yeme içme olanağı sağlaması bakımından gençlerin ve kadınların kaliteli zaman geçireceği, yaşlılar için yeni sosyal buluşma noktası olacak Venüs Gezegen Kafe’nin bir diğer özelliği ise kütüphane konseptinde olması.

“EĞİTİM, KÜLTÜR VE BİLGİ AYDINLIĞA AÇILAN EN GENİŞ PENCEREDİR”

Açılış programına yönelik açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kız öğrenci yurdunun ve destek eğitim kursunun adını, Büyük Önder Atatürk’ün eğitim alanındaki hedefini gerçekleştirebilecek kişi olarak seçtiği, Kuva-yi Milliye hareketinde yer almış, milletvekilliği, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve en önemlisi Eğitim Bakanlığı yapmış devrimci aydın Mustafa Necati olarak belirlediklerini söyledi. Başkan Yüksel, şunları kaydetti:

“Umarım tamamladığımız yurdumuz ve destek eğitim kursumuz da Mustafa Necati gibi öğrencilerimize eğitim alanında ışık olur, yol gösterici olur.

Cumhuriyet’in en önemli değerlerinden biri de eğitimdir. Cumhuriyet’imizin ikinci 100. yılında destek eğitim kursumuzu, kız öğrenci yurdumuzu ve sosyal tesisimizi Kartal’ımızda hizmete sunmaktan dolayı gururluyuz.

Anadolu’nun dört bir yanından kız öğrenci yurdumuza gelecek olan kardeşlerimiz, destek eğitim kursumuzda başarılı bir gelecek için çabalayacak olan kardeşlerimiz, sadece ailelerinin değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in bizlere emanetidir.

Tüm çalışmalarımızı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünü yaptığı devrimlerin ışığında gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.’ sözü ile gençlerimize, öğrencilerimize aydınlık bir gelecek oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

10 Mart Pazar günü, saat 10.30’da, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz toplu açılış törenimizin coşkusunu yaşamaya tüm komşularımızı davet ediyorum.”

Anka Haber Ajansı