Kartal'da Çarpışan İki Otomobilden Biri Takla Attı: 2 Yaralı

KARTAL'da çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Yaralanın iki kişi hastaneye kaldırılırken sürücülerden biri kaçtı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - KARTAL'da çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Yaralanın iki kişi hastaneye kaldırılırken sürücülerden biri kaçtı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Harşit Sokak'tan caddeye çıkan 34 EYP 879 plakalı otomobil, yolda ilerleyen 34 BDT 591 plakalı Ayşe Balbal Ulu yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada Ulu'nun kullandığı otomobil takla atarak ters döndü. Sürücü Ayşe Balbal Ulu ile Fatma Betül Şirin otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan iki kişiyi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. 34 EYP 879 plakalı otomobilin sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı