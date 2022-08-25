Kartal’da Devrilen Panelvandaki 2 Kişi Yaralandı

Kartal’da Devrilen Panelvandaki 2 Kişi Yaralandı

KARTAL, Sahil Yolu'nda kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, devrildi.

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) – KARTAL, Sahil Yolu'nda kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, devrildi. Kazada araç içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Pendik Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Mert Özdemir yönetimindeki 44 AAT 948 plakalı panelvan, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Mert Özdemir araç içerisinde sıkışırken yanında oturan Nursena Kaşıkçı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Özdemir'i kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Özdemir bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Özdemir ile Nursena Kaşıkçı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kartal’da Devrilen Panelvandaki 2 Kişi Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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