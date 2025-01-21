Kartalkaya'da Otel Yangını Faciası... Chp'li Talih Özcan: "Türkiye Adeta Bir İhmaller Ülkesine Döndü"

(ANKARA) - CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, "Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Şu ana kadar resmi rakamlara göre 66 insanımızı kaybettik. Onlarca yaralımız var. Hayatını kaybedenler arasında bu ülkenin geleceği olan küçük çocuklarımız var. Türkiye adeta bir ihmaller ülkesine döndü. İnsanımızın canı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen otel yangınında yaşanan can kayıpları sonrası, ihmaller olup olmadığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu.

Özcan, "Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Şu ana kadar resmi rakamlara göre 66 insanımızı kaybettik. Onlarca yaralımız var. Hayatını kaybedenler arasında bu ülkenin geleceği olan küçük çocuklarımız var. Türkiye adeta bir ihmaller ülkesine döndü. İnsanımızın canı bu kadar ucuz olmamalı. Geçmişten dersler çıkarıp tüm gerekli tedbirleri almamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Otelde yangın merdiveninin olmadığı, yangın önlemlerinin alınmadığı, gerekli denetimlerin yapılmadığına dair pek çok tartışma olduğunu belirten Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "En ufak bir ihmal çok büyük facialara yol açabiliyor. Bu anlamda, Bakanlığın sorumluluk alanında olan bu otelde, tartışmalara açıklık getirmek amacıyla kamuoyuna net, somut ve şeffaf bilgi verilmelidir. Bakanlığın ihmali nedir?" sorularını yöneltti.

"Kartalkaya’da yanan otele en son denetim, ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır"

CHP'li Özcan, geçmişte yaşanan ihmallerden kaynaklı kazaları ve felaketleri hatırlatarak, "Bakanlığa soruyorum, Kartalkaya’da yanan otele en son denetim, ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır? Umarım tüm ihmaller ve bu ihmallerin sorumluları yapılan soruşturma sonunda açığa çıkar ve sorumlular cezasını çeker. Doğru teşhis koyulmazsa doğru tedavi uygulanamaz. Bu açıdan Bakanlığın en kısa sürede net ve şeffaf bir şekilde kamuoyunu aydınlatmasını bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Anka Haber Ajansı