Kartalkaya'daki Otel Yangını Faciası... Chp Grup Toplantısı Ertelendi

Kartalkaya'daki Otel Yangını Faciası... Chp Grup Toplantısı Ertelendi

CHP tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 13.30’da gerçekleşecek CHP TBMM Grup Toplantısı, Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangını sebebiyle ertelendi.

(ANKARA) - CHP tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 13.30’da gerçekleşecek CHP TBMM Grup Toplantısı, Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangını sebebiyle ertelendi.

Bolu Valiliği, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Bu kapsamda CHP’nin bugün yapılması planlanan grup toplantısının ertelendiği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 81 ilin il başkanlarıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basına kapalı olarak bir araya geleceği bildirildi. CHP’nin basın grubundan paylaşılan bilgilendirme notu şöyle:

“Bugün saat 13.30’da gerçekleşecek CHP TBMM Grup Toplantısı, Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün, saat 13.30’da CHP il başkanlarıyla basına kapalı toplantıda bir araya gelecektir.”

Anka Haber Ajansı

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