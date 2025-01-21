Kartalkaya’daki Otel Yangını Faciası... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan Hesap Sorulacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’deki yangın faciasına ilişkin, “6 Cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Hepimiz özellikle büyük bir hüznü yaşıyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrardan Allah’tan rahmet, yaralana

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’deki yangın faciasına ilişkin olarak, "6 Cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Hepimiz özellikle büyük bir hüznü yaşıyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrardan Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Bolu’ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Ankara 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"Maalesef bu sabah Bolu Kartalkaya’dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Bir otelde çıkan bir yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralılarımıza Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlarımızı yürütmek ve koordine etmek üzere süratle Bolu’ya gönderdik. Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgiler aldık. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, yangının çıkış nedeniyle ilgili idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda 6 Cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Hepimiz özellikle büyük bir hüznü yaşıyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrardan Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Bolu’ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim ama acımız büyük. Yürek yangınımız çok ama çok büyük. Birkaç hususu hatırlattıktan sonra sizlere veda etmek istiyorum. Biliyorsunuz AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde bu milletin asırlara sari medeniyet davasına hizmet etmek üzere faaliyet başlamış siyasi teşekküldür. Bu partinin kurucusu da, sahibi de, hâmisi de milletimizin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Bizler, milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına, bu emaneti üstlenmiş, günümüze kadar da getirmiş bir kadroyuz.

“Milletimize sadece şükran değil, aynı zamanda can borcumuz var”

Üstlendiğimiz vebalin büyüklüğüne yaraşır bir gayret ortaya koymamız şarttır. Şayet kendi murakabemizi samimiyetle yapmaz, ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbirleri atmazsak, sadece kendimizi kandırmış oluruz. Madem ki kongrelerimizi; bayrak yarışında bir nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da geçmişten bugüne önümüze koymak mecburiyetindeyiz. Sizlerden şu hakikati daima aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Milletimize sadece şükran değil, aynı zamanda da can borcumuz var. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler, bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız. Bunun için ter dökeceğiz, uykusuz kalacağız, sırtımıza binen yükün ağırlığı altında yorulacağız; ama inşallah milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek, yüreğini daraltmayacağız. Sizlerden bu anlayışla çalışmanızı bekliyorum."

Zorlu: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum

Erdoğan’ın konuşmasının ardından İYİ Parti’den istifa eden Ankara Bağımsız Milletvekili Kürşad Zorlu’ya rozet taktı. Zorlu, Erdoğan’ın kendisine rozet takmasının ardından yaptığı konuşmada; "Bugün şüphesiz ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar, coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı