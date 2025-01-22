Kartalkaya’daki Otel Yangını Faciası… Gültekin Ailesinin Yakınları Yangın Gecesini Anlattı

Eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner’in kızı, damadı ve torunları Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirdi. Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu’na getirilen naaşları teslim almak için gelen aile yakınları o gece yaşananları anlattı.

(ANKARA) - Eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner’in kızı, damadı ve torunları Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirdi. Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu’na getirilen naaşları teslim almak için gelen aile yakınları o gece yaşananları anlattı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Ankara Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'na DNA tespit ile kimlik bilgilerine erişilmesi amacıyla 25 cenaze getirildi.

Eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ve AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner’in kızı Zehra Sena Güner Gültekin, eşi Bilal Gültekin ile torunları Muhammet Selim, Sümeyye, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Bilal, Enes ve Rümeysa Gültekin hayatını kaybetti.

ANKA Haber Ajansı'nın aile yakınlarından edindiği bilgilere göre, Bilal Gültekin olay gecesi annesine durumun kötü olduğu bildirmek ve yardım istemek için aradı. Orman tarafına bakan ve otelin arka kısmı olarak bilinen tarafta kalan aileye, ulaşmak mümkün olmadı. Enes ve Rümeysa Gültekin’in de boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ailenin Adli Tıp’ta kimlik tespiti için uzun süre beklediği, anneanneden DNA alınarak tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi. Uygur Türkü olan Sümeyye Gültekin, Sena ve Bilal Gültekin tarafından evlatlık alınmıştı. Sümeyye Gültekin'in öz babasının da kızının cenazesini teşhis etmek için Adli Tıp'a geldiği kaydedildi. Ailenin beş kişiyi bugün Bolu’da defnettiği üç kişinin naaşını ise bugün teslim aldığı öğrenildi.





Anka Haber Ajansı