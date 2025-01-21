Kartalkaya’daki Otel Yangını Faciası... Mhp Genel Başkanı Bahçeli’den Başsağlığı

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal oteli yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın, milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum"





Anka Haber Ajansı