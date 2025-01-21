Kartalkaya'daki Otel Yangını Faciası... Özgür Özel’in Tunceli Programı İptal Edildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, merhum CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla yarın katılacağı Tunceli'deki programı Bolu Kartalkaya’daki otel yangını sebebiyle iptal edildi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, merhum CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla yarın katılacağı Tunceli'deki programı Bolu Kartalkaya’daki otel yangını sebebiyle iptal edildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de bu gece çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi, 32 kişinin yaralanması nedeniyle Özgür Özel'in yarın Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde düzenlenecek Tunceli Milletvekili Kamer Genç’i anma törenine katılmayacağı bildirildi. CHP’nin konuyla ilgili MYK üyelerine gönderdiği mesajda, "22 Ocak 2025 Çarşamba günü Tunceli ilinde gerçekleştirilmesi planlanan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in programı, Bolu ili Kartalkaya ilçesinde gerçekleşen otel yangını sebebiyle iptal edilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Anka Haber Ajansı