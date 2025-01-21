Kartalkaya'daki Yangın Faciasında Hayatını Kaybedenler İçin 1 Günlük Milli Yas İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki kayak merkezinde çıkan yangının ardından 22 Ocak Çarşamba (yarın) ülke genelinde 1 günlük Milli Yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan, "Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki kayak merkezinde çıkan yangının ardından 22 Ocak Çarşamba (yarın) ülke genelinde 1 günlük Milli Yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan, "Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangın sonrasında ülke genelinde 1 günlük yas ilan edildiğini belirten Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Yangının haberini alır almaz 4 bakanımızı süratle Bolu’ya gönderdik ve AFAD Başkanımızla diğer arkadaşlarımızdan düzenli bilgi aldık. Yangına farklı kurumlarımızdan 156 araç ve 428 personelle müdahale edilmiştir. Gerek yangının çıkış sebebini, gerekse faciada sorumluluğu olanları tespit etmek amacıyla idari ve adli soruşturmalar başlatılmıştır. 6 Cumhuriyet Savcımız, 2 Mülkiye Başmüfettişimiz ile Çalışma Bakanlığımızdan 4 Başmüfettişiimiz 5 kişilik bilirkişi heyetiyle birlikte en ince detayına kadar olay araştırılmaktadır. İlk etapta aralarında facianın yaşandığı işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır.

Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Elbette yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla 1 günlük Milli Yas ilan edilmiştir. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir. Gün, siyaset yapma değil; dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil tüm aktörlerden vatandaşlarımızın acısına hürmet göstermelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Anka Haber Ajansı