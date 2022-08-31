Kaş'ta Orman Yangını

Kaş'ta Orman Yangını

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Ahmet ACAR/ KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Çamlıova Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz ile personel gönderildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile alevler, 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 1 dekar alan zarar gördü. (DHA)

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Kaş'ta Orman Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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