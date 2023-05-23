Kastamonu Araç Belediye Başkanı Sarıkaya: ''Projelerimize Devletten Bir Kuruş Yardım Alamıyoruz''

Kastamonu’nun CHP’li Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası’ndan projelerine destek alamadıklarını belirterek, “İlçenin yüzyıllık su sorununu çözdük mesela, devletten bir kuruş yardım alamadık çok dertliyim bu konuda. İnşallah değişiklik olur, hep birlikte başarıyı birlikte yaşarız inşallah” dedi.

TUNAKAN YILDIRIM

Kastamonu’nun CHP’li Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası’ndan projelerine destek alamadıklarını belirterek, “İlçenin yüzyıllık su sorununu çözdük mesela, devletten bir kuruş yardım alamadık çok dertliyim bu konuda. İnşallah değişiklik olur, hep birlikte başarıyı birlikte yaşarız inşallah” dedi.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, belediye başkanı seçildiği 2019 yerel seçimlerinden beri birçok proje yaptıklarını, ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası’ndan destek alamadıklarını söyledi. Sarıkaya, şöyle konuştu:

"BÜTÜN PROJELERİ KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPTIK"

"Projelerimize hiçbir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası’ndan hiçbir şekilde destek alamıyoruz. Kendi belediyelerine el altından yardımlar yapılıyor bize sadece 4 yıl içerisinde Strateji Daire Başkanlığı’ndan sadece bir miktar kaynak geldi. Diğer belediyelere sürekli geldi. Yani bir şekilde bir hediye gibi düşünün. Hiçbir şekilde yardım alamıyoruz. Bir barınak projemiz var, barınağa bir kuruş para vermiyorlar, destek alamıyoruz. Arıtma projemiz var her yıl ihaleye çıkıyor bizim hiçbir projemiz, kanalizasyon projeleri, içme suyu projeleri bunların hepsini tamamen kendi imkânlarımla yaptım. İlçenin yüzyıllık su sorununu çözdük mesela devletten bir kuruş yardım alamadık çok dertliyim bu konuda. İnşallah değişiklik olur bunu hep birlikte başarıyı birlikte yaşarız inşallah."

Anka Haber Ajansı