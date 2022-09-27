Kastamonu'da 6 Ev, Alev Alev Yandı

Barış İLYASOĞLU/ İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun İnebolu ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın, 5 eve daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürülürken, evlerde hasar meydana geldi.

İnebolu ilçesine bağlı Yamaç köyünde, dün gece Ömer Ata'ya ait müstakil evde, iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evlerine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İnebolu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarına devam etti. Yangında 5 ev kullanılamaz hale gelirken, Bülent Taşdemir'e ait evde küçük çaplı hasar oluştu.

VALİDEN İNCELEME

Kastamonu Valisi Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl AFAD Müdürü Uğur Minder ve İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Çakır, "Kastamonu'daki en büyük korkularımızdan bir tanesi köylerdeki ev yangınlarımız. Dün gece 23.30 sularında Yamaç köyünde muhtemelen elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana geldi. Yanan alan 1,5 dönüm ama burada 5 aileye ait ev vardı. İtfaiye ekiplerimiz seri bir şekilde yangına müdahale etti ama rüzgarın etkisi ile maalesef yangın ahşap yapılaşmanın etkisiyle binalara sirayet etti ve 5 tane binamız tamamen kullanılmaz hale geldi. Evi yanan vatandaşlarımızın evlerinin yeniden yapımı noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı