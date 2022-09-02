Kastamonu'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kastamonu'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Cide ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 16.00 sularında Cide-İnebolu Karayolunun Kazallı Köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri Ay (53) yönetimindeki 37 ABC 118 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Nuri Ay, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Nuri Ay'ın, 20 gün önce de başka bir kazaya karıştığı öğrenilirken, jandarma soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kastamonu'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
İzmit'te İki Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 8'i Yabancı 11 Yaralı
İzmit'te İki Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 8'i Yabancı 11 Yaralı
Chp’li Nazlıaka Kadına Yönelik Ayrımcılık Ve Şiddete Dikkat Çekti; Kırmızı Kart Gösteriyoruz
Chp’li Nazlıaka Kadına Yönelik Ayrımcılık Ve Şiddete Dikkat Çekti; Kırmızı Kart Gösteriyoruz
Bülent Korkmaz: Hedefe Gitmek İçin Kazanmamız Gerekir
Bülent Korkmaz: Hedefe Gitmek İçin Kazanmamız Gerekir
Tamir İçin Getirilen Silahla Yanlışlıkla Kendini Yaraladı
Tamir İçin Getirilen Silahla Yanlışlıkla Kendini Yaraladı
Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
2 Aylık Eşini Öldüren Şüpheli Sebebini Söylemedi (2)
2 Aylık Eşini Öldüren Şüpheli Sebebini Söylemedi (2)
Düğünden Dönenleri Taşıyan Minibüs İle Kamyon Çarpıştı; 7 Ölü, 5'i Ağır, 9 Yaralı (2)
Düğünden Dönenleri Taşıyan Minibüs İle Kamyon Çarpıştı; 7 Ölü, 5'i Ağır, 9 Yaralı (2)