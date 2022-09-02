Kastamonu'da Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Cide ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 16.00 sularında Cide-İnebolu Karayolunun Kazallı Köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri Ay (53) yönetimindeki 37 ABC 118 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Nuri Ay, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Nuri Ay'ın, 20 gün önce de başka bir kazaya karıştığı öğrenilirken, jandarma soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı