Kastamonu'da Silahlı 'çamaşır' Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mehmet SALMAN/CİDE (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, bahçeye düşen çamaşır nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Cide Çamaltı köyünde meydana geldi. 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman B. (47) ve Hamit O. (33), iddiaya göre, en üst kattan bahçeye düşen kadın iç çamaşırını ev sahibi Serhat O.'ya (35) teslim etmek istedi. Serhat O., işçilerin çamaşırı eve getirmesine sinirlenip, tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat O., evden aldığı pompalı tüfekle işçilere ateş açtı. Olayda yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdurrahman B. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Hamit O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serhat O. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı