Kastamonu'da Üç Tır Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Kastamonu'da Üç Tır Kaza Yaptı: 1 Yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, D-100 karayolu Çorum kavşağında 3 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, D-100 karayolu Çorum kavşağında 3 TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza D-100 karayolu üzerinde Çorum kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Samsun istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-100 karayolundaki üst geçit köprüsünün orta refüjde bulunan direğine çarparak makas attı. Çarpmanın etkisi ile araçtan fırlayan Kosova Uyruklu sürücü F.M. yola savruldu. Durma noktasına gelen trafikte bir başka TIR makaslayarak, önündeki diğer TIR'a arkadan çarparak durabildi. Meydana gelen ikinci kazada yaralanan olmadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından sürücü F.M., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kastamonu'da Üç Tır Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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