Kavgaya Müdahale Eden Polis Bacağından Bıçaklandı

Kavgaya Müdahale Eden Polis Bacağından Bıçaklandı

ERZİNCAN'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru yaşanan arbede sırasında bacağından bıçakla yaralandı.

Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru yaşanan arbede sırasında bacağından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tehdit konusu nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgaya ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk varan ekip tarafları ayırmak için müdahale ederken polis memuru Ö.F.Ü., arbede sırasında E.A., tarafından bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek, aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Yaralı polis memuru Ö.F.Ü., ekip otosuyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis memurunu bıçakladığı iddia edilen E.A., sağlık kontrolü için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAF

Kavgaya Müdahale Eden Polis Bacağından Bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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