Fatih YILMAZ- Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesindeki Zile Kalesi'nin kuzeydoğusunda yer alan ve kayalar oyularak yapılan antik tiyatro, turizme kazandırılmayı bekliyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Tekin, "Kayalara oyulmuş olması bu antik tiyatroyu Türkiye'deki antik tiyatrolar arasında önemli ve özel kılıyor" dedi.

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın, Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra, senatoya, dünyaca ünlü "Veni, vidi, vici" (Geldim, gördüm, yendim) sözlerinin yer aldığı mektubu yazdığı Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayalar oyularak yapılmış antik tiyatro alanı, turizme kazandırılmayı bekliyor.

'KAYALARA OYULMASI ÖZEL KILIYOR'

Bir kısmı toprağın altında bulunan tiyatroyla ilgili bilgi veren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Tekin, şöyle konuştu:

"Zile Kalesi, 5 bin yıllık bir tarihe geçmişe sahip bir höyük üzerine kuruludur. Tokat'ta tek antik tiyatroya sahip bir kaledir. Zile Kalesi, tunç çağından itibaren yerleşim sürekliliğine sahiptir. Bununla birlikte baktığımız zaman Hitit, Pers, Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Mesela Hitit dönemindeki ismi Anzilya'dır. Bu Anzilya daha sonra antik çağda Zera olarak karşımıza çıkmaktadır. Zera'dan sonra günümüzde Zile'ye dönüşmüştür. Dolaysıyla Anzilya'dan Zile'ye uzanan çok önemli tarihe ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayalar oyularak yapılmış bir antik tiyatro söz konusu. Bu antik tiyatro Tokat'taki tek antik tiyatro olması özelliği ile önem kazanmaktadır. Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi'nin de sayılı antik tiyatrolardan bir tanesidir. Kayalara oyularak yapılmış bu antik tiyatronun bir kısmı gün yüzündedir. Bir kısmı ise toprağın altındadır. İleride yapılacak arkeolojik kazılarla ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Kayalara oyulmuş olması bu antik tiyatroyu Türkiye'deki tiyatrolar arasında önemli ve özel kılıyor. Çünkü kayalara oyulmuş örnekleri çok fazla görülmemiştir." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı