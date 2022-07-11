Kayalıktan Düştü, Afad Ekiplerince Yaralı Olarak Kurtarıldı

Kayalıktan Düştü, Afad Ekiplerince Yaralı Olarak Kurtarıldı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde kayalıklardan düşen Bilal Can (30), AFAD ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde kayalıklardan düşen Bilal Can (30), AFAD ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Lice ilçesi kırsal Çaylarbaşı mevkinde meydana geldi. Kayalıklardan düşen Bilal Can'ı görenler durumu ihbarla jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çalışma yaparak Can'ı düştüğü yerden kurtardı. Bölgede bekletilen ambulansa alınan Can, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu Can'ın hastanede tedavisi sürüyor. (DHA)

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Kayalıktan Düştü, Afad Ekiplerince Yaralı Olarak Kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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