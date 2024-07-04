Kayıhan Pala: ''Orhaneli Termik Santrali, Bir Gün Bile Bacasında Filtre Olmadan Çalışmamalı''

Kayıhan Pala: ''Orhaneli Termik Santrali, Bir Gün Bile Bacasında Filtre Olmadan Çalışmamalı''

CHP Bursa milletvekili Kayıhan Pala, Bursa Orhaneli Termik Santrali'nin özelleştirilmesinden sonra çalıştırılmayan baca filtreleri nedeniyle ekolojik dengeyi bozduğu ve santral çevresinde yaşayanların sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Pala, "Termik Santral bir gün bile bacasında filtre olmadan çalışmamalı" dedi.

(ANKARA) - CHP Bursa milletvekili Kayıhan Pala, Bursa Orhaneli Termik Santrali'nin özelleştirilmesinden sonra çalıştırılmayan baca filtreleri nedeniyle ekolojik dengeyi bozduğu ve santral çevresinde yaşayanların sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Pala, "Termik Santral bir gün bile bacasında filtre olmadan çalışmamalı" dedi.

Kayıhan Pala, Bursa Orhaneli Termik Santrali'nin 2014 yılında Çeliker İnşaat ve Sanayi AŞ'ye satılarak özelleştirilmesinin ardından santralde çalıştırılmayan baca filtereleri nedeniyle ekolojik dengeyi bozduğu ve santral çevresinde yaşayanların sağlığını tehlikeye attığı sebepleriyle konuyu Meclis'e taşıdı.

Türkiye'nin 27. büyük linyit termik santrali olan Orhaneli Termik Santrali hakkında Bakan Murat Kurum'a, başta santralin baca gazı salınımlarının Bakanlık tarafından izlenilip izlenilmediğini önergede soran Pala, "Termik Santral bir gün bile bacasında filtre olmadan çalışmamalı" dedi.

Anka Haber Ajansı

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