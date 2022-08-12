Kayınpederini Bıçakla Öldürdü, Eşini Çekiçle Ağır Yaraladı

Kayınpederini Bıçakla Öldürdü, Eşini Çekiçle Ağır Yaraladı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Murat E. (40), tartıştığı kayınpederi Cafer Tayyar Akçay'ı (65) bıçaklayarak öldürürken, araya giren boşanma aşamasındaki eşi Zeynep E.'yi (37) ise başına çekiçle vurarak ağır yaraladı.

Erol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Murat E. (40), tartıştığı kayınpederi Cafer Tayyar Akçay'ı (65) bıçaklayarak öldürürken, araya giren boşanma aşamasındaki eşi Zeynep E.'yi (37) ise başına çekiçle vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yenidevir Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu için bir süre önce Bursa'daki babası Cafer Tayyar Akçay'ın evine yerleşen, 4 çocuk annesi Zeynep E., dün birlikte Darıca'ya eşi Murat E.'nin yanına geldi. Murat E. ile eşi Zeynep E. ve kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı. Murat E., bu sırada kayınpederini bıçakladı, araya giren eşinin de başına çekiçle birkaç kez vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cafer Tayyar Akçay'ın duran kalbi, sağlık görevlilerince yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Sağlık durumu kritik olan Akçay, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Zeynep E. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis ekipleri, Murat E.'yi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

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Kayınpederini Bıçakla Öldürdü, Eşini Çekiçle Ağır Yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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