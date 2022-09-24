Kayıp Otizmli Mehmet Akif, Kazada Yaşamını Yitirdi

Kayıp Otizmli Mehmet Akif, Kazada Yaşamını Yitirdi

BOLU'da ailesinin haber alamadığı otizmli 5 yaşındaki Mehmet Akif Demirel, D-100 karayolundan, yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU'da ailesinin haber alamadığı otizmli 5 yaşındaki Mehmet Akif Demirel, D-100 karayolundan, yolun karşısına geçmeye çalışırken 2 otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Ahmetler köyünde ailesiyle birlikte yaşayan otizm hastası Mehmet Akif Demirel, bu sabah evden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi kendi imkanlarıyla çocuğu akşamın geç saatlerine değin aradı. Aile Mehmet Akif'i bulamayınca durumu jandarmaya haber verdi. Evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklaşan çocuğa D-100 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken, Z.K. yönetimindeki 06 CSD 553 ve A.U. idaresindeki 14 EK 707 plakalı otomobiller çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Küçük çocuğun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin adından hastane morguna kondu. Kazaya karışan araç sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Kayıp Otizmli Mehmet Akif, Kazada Yaşamını Yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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