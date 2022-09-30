Kaynak Yapılan Kamyonun Yakıt Deposu Patladı: 3 Yaralı

Hayati AKBAŞ-Nurbay USTA/ ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de, kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Hopa ilçesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Adnan Karaibrahimoğlu'na ait iş yerinde bir kamyonun yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yaralanan iş yeri sahibi Adnan Karaibrahimoğlu ile ismi öğrenilemeyen çalışanı ve kamyon sürücüsü, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı