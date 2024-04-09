Kaynaşlı Devir-teslim Töreninde Gerginlik: Belediye Başkanı, Mhp'li Milletvekiline Çiçek Fırlattı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde seçimleri kaybeden mevcut başkan Yeniden Refah Partili Birol Şahin, seçimleri kazanan aday MHP'li Efdal Altundal'a görevi devredeceği törende gerginlik yaşandı. Birol Şahin, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'e çiçek fırlatarak, hakaret etti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, Yeniden Refah Partili Birol Şahin seçimleri kaybetti. Şahin, seçimleri kazanan MHP'li Efdal Altundal'a görevini devredeceği törende, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ilgili sözlerine tepki gösteren MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'le tartıştı. Şahin, daha önce MHP'den ihraç edilmesiyle ilgili konuştuğu sırada, konuşmasına müdahale eden Akgül'e çiçek fırlatıp, hakaret etti.

Anka Haber Ajansı