Kayseri Pınarbaşı’nda Yenilenen Seçimi Chp'li Deniz Yağan Kazandı

Kayseri Pınarbaşı’nda Yenilenen Seçimi Chp'li Deniz Yağan Kazandı

Kayseri Pınarbaşı’nda yenilenen seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre, 6 bin 783 oy alan CHP'li Deniz Yağan kazandı

HABER: KADİR DEVİR / GÖRÜNTÜ: ONUR BİNGÖL

(KAYSERİ) - Kayseri Pınarbaşı’nda yenilenen seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 783 oy alan CHP'li Deniz Yağan Belediye Başkanı seçildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimi yenileme kararı aldığı ilçelerden Kayseri Pınarbaşı'nda, CHP’li aday Deniz Yağan 6 bin 783 oy aldı. MHP'nin adayı Menduh Uzunoğlu'na ise 6 bin 494 oy çıktı.

31 Mart yerel seçiminde CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı. Bugün yenilenen yerel seçimlerde, BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu adaylıktan çekilerek, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu'nu destekleme kararı almıştı.

Anka Haber Ajansı

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