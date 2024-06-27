Kayseri'de Darp Ve Silahlı Saldırıda Ağır Yaralanan Chp'li Şerafettin Bahadır Bugün Ameliyata Alınacak

Kayseri'de Darp Ve Silahlı Saldırıda Ağır Yaralanan Chp'li Şerafettin Bahadır Bugün Ameliyata Alınacak

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 21 Haziran’da MHP’lilerin darp etmesi ve silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan CHP Pınarbaşı Belediye Meclisi yedek üyesi Şerafettin Bahadır, bugün kurşun yarası bulunan bacaklarından ameliyata alınacak.

HABER: KADİR DEVİR

(KAYSERİ) - Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 21 Haziran’da MHP’lilerin darp etmesi ve silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan CHP Pınarbaşı Belediye Meclisi yedek üyesi Şerafettin Bahadır, bugün kurşun yarası bulunan bacaklarından ameliyata alınacak.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 21 Haziran akşamı MHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yeğeni tarafından darp edilen ve silahla bacaklarından vurulan CHP Pınarbaşı Belediye Meclis yedek üyesi Şerafettin Bahadır’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Beyin kanaması geçiren ve entübe edilen Bahadır, bugün bacaklarından ameliyata alınacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, şöyle konuştu:

"Pınarbaşı'nda kızının gözleri önünde saldırıya uğrayıp vahşice darp edilen daha sonra kurşunlanarak hastaneye kaldırılan Şerafettin Bahadır kardeşimizin halen daha uyutulduğu, makineye bağlı entübe şeklinde tedavisi devam etmektedir. Hayati riski devam ediyor. Bugün ayağındaki yaralanma ile ilgili bir operasyon geçirecek ama dediğim gibi uyutulması bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Dualarımız kendisiyle inşallah en kısa sürede hayata tutunur, sevenlerini yalnız bırakmaz diyoruz."

Anka Haber Ajansı

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