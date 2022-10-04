Kayseri'de Kamyonun Yakıt Deposunda Patlama: 4 Yaralı

Kayseri'de Kamyonun Yakıt Deposunda Patlama: 4 Yaralı

KAYSERİ'de, kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

Naim GÜLVEREN- Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'ndeki tamirhanede meydana geldi. Kamyonun yakıt deposuna kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle iş yerindeki H.E., E.G., O.Y. ve İ.U. yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye erleri de patlama nedeniyle çıkan yangını 15 dakikada söndürdü. Polis, inceleme başlattı. (DHA)

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Kayseri'de Kamyonun Yakıt Deposunda Patlama: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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