Kayseri'de Keçe Fabrikası Yangını, 3 Saatte Söndürüldü

Kayseri'de Keçe Fabrikası Yangını, 3 Saatte Söndürüldü

KAYSERİ'de, keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Olcay DÜZGÜN- Alperen ERCAN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki keçe fabrikasında, sabah saatlerinde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin 3 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kayseri'de Keçe Fabrikası Yangını, 3 Saatte Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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