Kayseri'de Otomobil, Yolcu Otobüsüne Çarptı: 5 Yaralı

Kayseri'de Otomobil, Yolcu Otobüsüne Çarptı: 5 Yaralı

KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Naim GÜLVEREN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Ebubekir Polat (42) yönetimindeki 38 KV 580 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu İbrahim Şahin'in (43) kullandığı 44 ABT 999 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Lokman Polat (63), Zeynep Gökçe Polat (9), Mine Polat (34) ve Gülay Polat (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de Otomobil, Yolcu Otobüsüne Çarptı: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Motosikletten Savrulan Sürücü Ağır Yaralandı
Motosikletten Savrulan Sürücü Ağır Yaralandı
Refüjdeki Palmiye Ağacına Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Öldü
Refüjdeki Palmiye Ağacına Çarpan Kamyonetin Sürücüsü Öldü
Husumetlisince Sokakta Göğsünden Bıçaklanarak Öldürüldü
Husumetlisince Sokakta Göğsünden Bıçaklanarak Öldürüldü
(ek Fotoğrafla)beylikdüzü'nde Önce Baldızını Sonra Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
(ek Fotoğrafla)beylikdüzü'nde Önce Baldızını Sonra Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
Bursa'da 3 Katlı Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Korkuttu
Bursa'da 3 Katlı Mobilya Atölyesinde Çıkan Yangın Korkuttu
Beylikdüzü'nde Önce Baldızını Sonra Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
Beylikdüzü'nde Önce Baldızını Sonra Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
Tokat'ta Ekmek Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Tokat'ta Ekmek Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü