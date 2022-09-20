Kayseri'de Restoran Sahibini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de Restoran Sahibini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

KAYSERİ'de, gittiği restoranda kavga ettiği işletme sahibi Mehmet Karadağ'ı (47), pompalı tüfekle öldüren T.B., tutuklandı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, gittiği restoranda kavga ettiği işletme sahibi Mehmet Karadağ'ı (47), pompalı tüfekle öldüren T.B., tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Gittiği restoranda T.B. ile işletme sahibi Mehmet Karadağ arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. T.B., aracından aldığı pompalı tüfekle, Karadağ'ı vurdu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karadağ'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan T.B.'nin Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde olduğu belirlendi. T.B., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Kayseri'de Restoran Sahibini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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