Kayseri'de Restoran Sahibini Öldüren Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Restoran Sahibini Öldüren Şüpheli Yakalandı

KAYSERİ'de, restoran sahibi Mehmet Karadağ'ı (47), işletmesinde pompalı tüfekle öldüren cinayet zanlısı T.B., jandarma ekiplerince yakalandı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, restoran sahibi Mehmet Karadağ'ı (47), işletmesinde pompalı tüfekle öldüren cinayet zanlısı T.B., jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restoran sahibi Mehmet Karadağ ile T.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. T.B. aracından getirdiği pompalı tüfekle Karadağ'ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Karadağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, cinayet şüphelisi T.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda T.B.'nin Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde olduğu belirlendi. T.B. saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayda yaşamını yitiren Karadağ'ın cenazesi ise, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Mersin'e gönderildi. (DHA)

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Kayseri'de Restoran Sahibini Öldüren Şüpheli Yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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