Kayseri'de Tır Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Behçet DALMAZ/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, uçuruma yuvarlanan TIR'daki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saaterinde Pınarbaşı ilçesine 10 kilometre mesafede meydana geldi. Malatya'dan Kayseri yönüne giden 20 AER 584 plakalı TIR, sürücüsünün şerit değiştirmek istediği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı