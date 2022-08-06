Kaza Anıyla // İstanbul'da Sürüklenen Gemi, Erzak İkmali Yapan Gemiye Çarptı

Kaza Anıyla // İstanbul'da Sürüklenen Gemi, Erzak İkmali Yapan Gemiye Çarptı

AHIRKAPI'da henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenen Liberya bandıralı gemi, Türk firmasına ait başka bir gemi ile çarpıştı.

Serdar ALTINTEPE - İSTANBUL, (DHA)-AHIRKAPI'da henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüklenen Liberya bandıralı gemi, Türk firmasına ait başka bir gemi ile çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, 2 gemide de hasar meydana geldi. Kaza anında, gemiye kumanya yükleyen personelin, 2 geminin arasında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Ahırkapı'da, erzak ikmali yapılan Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı "SSI PROVIDENCE" isimli gemiye, Liberya bandıralı "PHİLİPP OLDENDORFF" isimli gemi çarptı. Liberya bayraklı geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle bir süre sürüklendiği ve Türk gemisine çarparak durabildiği öğrenildi. Çarpışmanın sonucunda 2 gemide de hasar meydana gelirken, erzak ikmali yapan personelin son anda kurtulduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gemilerde yapılan incelemede gemilerin su almadığı ve makinelerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi. Kaza yapan iki gemi de yaklaşık 2 buçuk kilometre mesafede Yenikapı açıklarında demirledi. Gemiler havadan görüntülendi. Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler gemi personelleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı. (DHA)

Kaza Anıyla // İstanbul'da Sürüklenen Gemi, Erzak İkmali Yapan Gemiye Çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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