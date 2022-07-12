Kaza Sonrası Alev Alan Otomobilin Sürücüsü Son Anda Kurtarıldı

Kaza Sonrası Alev Alan Otomobilin Sürücüsü Son Anda Kurtarıldı

BURSA'da meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobil alev aldı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla son anda araçtan çıkarılan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)- BURSA'da meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobil alev aldı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla son anda araçtan çıkarılan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03:30 sıralarında İzmir yolu Sırameşeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Furkan. K . (27) idaresindeki 16 AIZ 914 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak takla attıktan sonra alev aldı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla, araçtan yaralı olarak çıkarılan Furkan. K., yanmaktan son anda kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa süreli çalışması sonucu alev alan otomobil söndürülürken, yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

(FOTOĞRAFLI)

Kaza Sonrası Alev Alan Otomobilin Sürücüsü Son Anda Kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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