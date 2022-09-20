Kaza Sonrası Çıkan Kavgayı Ayırmak İsteyen 3 Polis Yaralandı; 6 Gözaltı

Kaza Sonrası Çıkan Kavgayı Ayırmak İsteyen 3 Polis Yaralandı; 6 Gözaltı

ADIYAMAN'da, kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobillerin karıştığı hasarlı kaza sonrası tartışma çıktı. Tartışma, sürücülerin telefonla aradığı yakınlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede çıktı. Olayda 3 polis yaralanırken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Kaza Sonrası Çıkan Kavgayı Ayırmak İsteyen 3 Polis Yaralandı; 6 Gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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