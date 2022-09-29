Kazada Dili Boğazına Kaçan Motosikletliye Hayat Kurtaran Müdahale

Kazada Dili Boğazına Kaçan Motosikletliye Hayat Kurtaran Müdahale

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kenan Çalış'ın (45) dili boğazına kaçtı.

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kenan Çalış'ın (45) dili boğazına kaçtı. Çalış, kazaya karışan otomobilin sürücüsü Gülcan Yavuz'un (35) yaptığı müdahaleyle hayatta kaldı.

Kaza, dün ilçenin Kızılırmak Mahallesi, Sultan Abdülhamit Caddesi'nde meydana geldi. Gülcan Yavuz yönetimindeki 19 ABL 585 plakalı otomobil ile Kenan Çalış yönetimindeki 19 HB 475 plakalı motosiklet çarpıştı. Yere düşen Çalış bilincini kaybederken, taşıdığı boyalar da yola savruldu. Otomobilinden inip yardıma koşan Gülcan Yavuz, Çalış'ın dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Yavuz, yaptığı müdahaleyle nefessiz kalan Kenan Çalış'ın dilini çıkartarak, nefes almasını sağladı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çalış, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kenan Çalış'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Kazada Dili Boğazına Kaçan Motosikletliye Hayat Kurtaran Müdahale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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