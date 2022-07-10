Kazada Ölen 21 Yaşındaki Burak, Toprağa Verildi

Kazada Ölen 21 Yaşındaki Burak, Toprağa Verildi

KÜTAHYA'da, tarlaya savrulan ve yangın çıkan otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Burak Taşdemir (21), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mustafa AKÇAY/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, tarlaya savrulan ve yangın çıkan otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Burak Taşdemir (21), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde oturan Burak Taşdemir, dün Çavdarhisar ilçesine kurbanlık keçi bırakıp, geri dönmek için 43 FH 186 plakalı otomobille yola çıktı. Taşdemir, Hisarcık-Simav kara yolunun 3'üncü kilometresine geldiğinde, otomobilin kontrolünü kaybetti. Tarlaya savrulan araç, alev alırken, Taşdemir de sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Sürücü Taşdemir'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Burak Taşdemir'in cenazesi, ailesi, yakınları ve köylülerin Karaağıl köyünde kıldığı namazın ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

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Kazada Ölen 21 Yaşındaki Burak, Toprağa Verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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