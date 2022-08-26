Kazada Ölen Anne Ve Bebeği Yan Yana Toprağa Verildi

Kazada Ölen Anne Ve Bebeği Yan Yana Toprağa Verildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tali yola dönmek isteyen hafriyat kamyonunun motosiklete çarptığı kazada yaşamını yitiren Ayşe Songür (31) ile kızı 1 yaşındaki Elif Su, yan yana toprağa verildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tali yola dönmek isteyen hafriyat kamyonunun motosiklete çarptığı kazada yaşamını yitiren Ayşe Songür (31) ile kızı 1 yaşındaki Elif Su, yan yana toprağa verildi. Kamyon şoförü ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Tosmur Mahallesi, İbrahim Bilgen Caddesi'nde meydana geldi. İ.K. (43) yönetimindeki 07 ARC 956 plakalı hafriyat kamyonu, tali yola dönmek isterken, bu sırada yolun sağ şeridinde giden İsmail Songür'ün (31) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki İsmail Songür ile eşi Ayşe ve kızları Elif Su Songür yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve kızı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

BABANIN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Kazadan hemen sonra vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde İsmail Songür'ün feryadı yürekleri dağladı. Eşinin başında kızına sarılan Songür, "Eşim gitti. Ağabey ne olur yapmayın. Eşim gitti, yavrum gitti" diyerek gözyaşına boğuldu.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ayşe Songür ile kızı Elif Su'nun cenazeleri, işlemlerin ardından bugün Alanya Belediyesi morgundan yakınları tarafından alınarak ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Yalçı Mahallesi'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazı sırasında İsmail Songür fenalaştı. Songür'e aile üyeleri müdahale etti. Anne ve kızının cenazesi namazın ardından yan yana toprağa verildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan hafriyat kamyonunun şoförü İ.K. ise işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. İ.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kazada Ölen Anne Ve Bebeği Yan Yana Toprağa Verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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