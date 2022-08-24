Kazada Ölen Çift, Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- BALIKESİR'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Eskişehirli iş insanı Mustafa Çekiç (39) ile eşi Özlem Çekiç (39) gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu'nun kırsal Ortaca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada Mustafa Çekiç ile eşi Özlem Çekiç olay yerinde hayatını kaybetti. Çekiç çiftinin çocukları Mina (8) ile Hasan Efe (3) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 çocuk, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çekiç çifti için bugün Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekili Jale Nur Süllü, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çiftin yakınları katıldı. Namazın ardından çiftin cenazeleri asri mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı