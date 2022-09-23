Kazada Ölen Güvenlik Görevlisi Hülya'nın Yakınlarından 'tuvalet' Tepkisi

Kadir ÖZEN/ İZMİR,(DHA)- İZMİR'de, tramvay Köprü durağında güvenlik görevlisi olan Hülya Onaylı (38), tuvalet ihtiyacı için yolun karşısındaki bir iş yerine geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Onaylı'nın ikizi ve 2 ablası, daha önce çalışanlar tarafından görev yerlerine yakın tuvalet olmadığı konusunda dilekçe verilmesine rağmen çözüm sunulmadığını belirtip, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmayacağı bildirildi.

Kaza, 20 Eylül'de saat 21.45 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, ihtiyacını gidermek için tuvalete gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen tramvay istasyonu güvenlik görevlisi evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Onaylı, kanlar içerisinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hülya Onaylı, kaldırıldığı hastanede öldü. Hülya Onaylı, çarşamba günü Yağhaneler Çinili Camii'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. B.S. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Onaylı'nın ablası Semra Şengül (51), "Personel, kardeşimin bulunduğu tramvay durağında umumi tuvalet yapılması için 5 senedir çabalıyormuş. Çalışanlar, karşıdaki bir iş yerinde tuvalet ihtiyacını görüyormuş. O trafik yoğunluğunda koşarak karşıya geçiyorlarmış. Kardeşim de tuvalet ihtiyacı için karşıya geçmiş. Bu sırada hızla gelen otomobil, kardeşime çarpmış. Ben inançlı bir insanım. Bu ecel değil. Elbette bir vaktimiz var ama bu ihmal, cinayet. Benim kardeşimin çalıştığı iş yerinde bir tuvalet olsaydı, yolun karşısına geçmeyecekti. Ben bunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ilettim. "Çalışanlar size kaç kere dilekçe vermiş, sendikalar devriye girmiş" dedim. Biz bilseydik, kendi cebimizden karşılayıp çalışanların duasını alırdık. Sesini çıkaramadı, bir şey diyemedi. Çünkü suçlu ve hatalı."

'BEZLE ÇALIŞAN KADINLAR VAR'

Hülya Onaylı'nın ikizi Derya Karaca (38), kardeşinin işine aşık olduğunu vurgulayarak, "9 ay aynı karında beraber dünyaya geldik ama kardeşimi tek başına uğurladım. Çocuklarının haklarını, annelerinin kanını yerde koymayacağız. Kardeşimin canının yitirmesinde kimin payı varsa dava açacağız. Annelerinin hakkını o 2 çocuğun hürmetine alacağız. Sıkıntı sadece tuvalet değil. Ben Karşıyaka'da oturuyorum, heykel dikildi. İnsanlar fotoğraf çekiliyor. Heykeller yerine, insani ihtiyaçlar için gerekenler yapılsın. Bunun dışında benim kardeşimin 2 çocuğu var. Amirine de çocuklarına vakit ayıramadığını, uzun saatler çalıştığını ve gündüz vardiyasına geçmek istediğini söylüyor ama durum değişmiyor. Bu kadınlar gece 24.00'lere kadar köle gibi çalıştırılıyor. Yakınlarda tuvalet olmadığı için altında bezle çalışan kadınlar var. Bu nasıl bir mağduriyet ? Hiçbir insani ihtiyaçlarını karşılayamadıkları bir sistemde çalıştırılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Hülya Onaylı'nın bir diğer ablası Berna Özer (45) de "Ben kardeşimin ağzından bizzat, kadınların bezlerle nöbet tuttuklarını öğrendim. Benim kız kardeşim görevine bağlı, son derece işine emek veren, işi için fedakarlık yapan biri. Biz her türlü hukuki hakkımızı savunacağız" diye konuştu.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili bir açıklama yapılmayacağı belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı