Kazada Ölen Güvenlik Görevlisinin Ailesi Bu Kez Ağabey Acısı Yaşadı

Kazada Ölen Güvenlik Görevlisinin Ailesi Bu Kez Ağabey Acısı Yaşadı

İZMİR'de, görevli olduğu tramvay köprü durağından ihtiyaç için yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik kazasında yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın (38) ağabeyi Özer Tunaoğlu (48) da beyin kanamasından yaşamını...

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, görevli olduğu tramvay köprü durağından ihtiyaç için yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik kazasında yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın (38) ağabeyi Özer Tunaoğlu (48) da beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

Kaza, 20 Eylül'de saat 21.45 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. B.S. yönetimindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, tuvalete gitmek amacıyla yolun karşısına geçmek isteyen, tramvay istasyonu güvenlik görevlisi evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Onaylı, kanlar içerisinde yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hülya Onaylı, kaldırıldığı hastanede öldü. Hülya Onaylı, Yağhaneler Çinili Camisi'nde kılınan namaz sonrası Örnekköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. B.S. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AĞABEYİ DE ÖLDÜ

Hülya Onaylı'yı yitirmeyenin acısını yaşayan ailesi, bu kez de ağabeyleri Özer Tunaoğlu'nun ölümüyle sarsıldı. Evli ve 3 çocuk babası Özer Tunaoğlu, dün akşam beyin kanaması geçirdi. Kaldırıldığı hastanede ölen Özer Tunaoğlu, bugün kız kardeşinin yanına, aile mezarlığına defnedildi. Yakınları, kazadan sonra Özer Tunaoğlu'nun oldukça üzüldüğünü, sürekli birisinin ölmesi gerekiyorsa önce ağabeyi olarak kendisinin yaşamını yitirmesi gerektiğini söylediğini, üzüntüye dayanamayarak beyin kanaması geçirdiğini ifade etti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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