Kazada Ölen Şerife, Sınıf Arkadaşlarının Da Katıldığı Törenle Toprağa Verildi

Kazada Ölen Şerife, Sınıf Arkadaşlarının Da Katıldığı Törenle Toprağa Verildi

SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Şerife Özler (20), sınıf arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Şerife Özler (20), sınıf arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Halil Rıfatpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. O.İ.'nin kullandığı 27 RM 466 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şerife Özler'e çarptı. Özler kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şerife Özler'in cenazesi, aynı hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Özler, için Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Cami'sinde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, sınıf arkadaşları ile Özler'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özler'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü O.İ.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Kazada Ölen Şerife, Sınıf Arkadaşlarının Da Katıldığı Törenle Toprağa Verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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