Kazada Sıkışan Tır Sürücüsü, Telefonla Konuşmaya Devam Etti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – TEM Otoyolu'nda tavuk eti yüklü TIR, su yüklü kamyona arkadan çarptı. TIR'da sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücünün kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonuyla konuşması dikkat çekti.

Kaza, 01.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan Zihni Savaş (55) idaresindeki 06 BDJ 54 plakalı tavuk eti yüklü TIR, aynı istikametteki Ersin Taşdemir idaresindeki 10 LB 298 plakalı su yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada TIR sürücüsü Zihni Savaş, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Savaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sırasında, sürücünün rahat tavırları ve telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı